  • BIST 116.121
  • Altın 161,527
  • Dolar 3,7841
  • Euro 4,6694
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
07.02.2018 14:25

Gazeteci baba ve kızı aynı üniversitede eğitim görüyor

»
Gazeteci baba ve kızı aynı üniversitede eğitim görüyor
BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde haftalık yayımlanan gazetenin imtiyaz sahibi Galip Akengin, hayalini kurduğu üniversite eğitimini, kızı Rabia ile birlikte gerçekleştiriyor.

Kiğı ilçesinde haftalık yayımlanan Haberci 12 gazetesinin imtiyaz sahibi, 4 çocuk babası Galip Akengin (46), hayalini kurduğu üniversite eğitiminin, kızı Rabia (21) ile birlikte gerçekleştirmenin sevincini yaşıyor. Galip Akengin, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Bölümü'nde, kızı Rabia ise aynı üniversitede Kız Sağlık Meslek Yüksekokulu Sağlık Yöneticiliği Bölümünde eğitim görüyor. 11 kardeşten yalnız kendisinin yüksekokulda eğitim gördüğünü anlatan Galip Akengin, kızıyla birlikte okula gitmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Okula birlikte gelip giden, beraber vakit geçiren baba-kız, ders konusunda da birbirlerine yardımcı oluyor.

psa.jpg

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, baba ve kızının birlikte eğitim görmesinin bölge insanı için örnek olmasını dileyerek, "Bu güzel örneği de görmek, bizi fazlasıyla sevindirdi" diye konuştu.

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Bölümü öğretim görevlisi İlhan Bingöl ise, "Baba ve kızın üniversitemizi tercih etmesi, bizim için sevindirici bir durum. Aynı zamanda tanıdığımız gazeteci arkadaşımızın medya ve iletişim bölümünü tercih etmesi de ayrıca bir gurur kaynağı. Umarız bundan sonra da örnek olurlar. Okumanın yaşı yoktur, eğitimin yaşı yoktur" dedi. 

Kendisinin ve kızının birinci sınıfta okuduğunu, kızı Rabia'nın yatay geçişle Bingöl'e geldiğini ifade eden Galip Akengin, "Bu sene kızım Kastamonu Üniversitesi'ni oğlum da Elazığ Fırat Üniversitesi'ni kazandı. Kızım yatay geçiş ile burada benimle okumak istedi. Oğlum da istedi, ancak okuduğu bölüm Bingöl'de olmadığı için geçiş yapamadı. Beraber mezun olmayı istiyoruz" şeklinde konuştu.

Babasıyla beraber ders başı yapan Rabia Akengin de, Doğu ve Güneydoğu'da kızlarını okutmayan aileler için babası ile birlikte eğitim görmesinin örnek olmasını isteyerek, "Ben ders çalışırken, babam 'sizden önce üniversite okuyacağım' diyordu. Babam da üniversiteye girdi, sanırım beraber bitireceğiz. Sabah beraber kalkıp, beraber gidiyoruz. Ders saatlerimiz uyduğunda, beraber dönüyoruz evimize" dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazeteci baba ve kızı aynı üniversitede eğitim görüyor07 Şubat 2018 Çarşamba 12:08
  • Annesini öldüren genç kız: Silah için bana kızmıştı...07 Şubat 2018 Çarşamba 12:02
  • Durdurulan cipte FETÖ ile ilgili notlar ele geçirildi07 Şubat 2018 Çarşamba 12:01
  • Karşıyaka ‘Bin Gülüş’ için tek yürek07 Şubat 2018 Çarşamba 11:05
  • Ordinaryus yeni gazetesine kavuştu07 Şubat 2018 Çarşamba 10:28
  • Dev kompleks start alıyor07 Şubat 2018 Çarşamba 10:08
  • Üretici kadınlardan özgün tasarımlar07 Şubat 2018 Çarşamba 09:56
  • Torasanlı kadınlara kooperatifçilik eğitimi07 Şubat 2018 Çarşamba 09:46
  • Bodrum Belediyesi’nde Siber Güvenlik Eğitimi07 Şubat 2018 Çarşamba 09:30
  • Kemer sezona hazırlanıyor07 Şubat 2018 Çarşamba 08:22
    • FOTO GALERİ
    • Maçka Parkı'nda ağaçlar işaretleniyor
    • Kılıçdaroğlu'ndan Orhan Miroğlu'na taziye ziyareti
    • Kaçkarlarda kış güzelliği
    VİDEO GALERİ
    •  Kocaeli'de yanan esans fabrikasından geriye enkaz kaldı
    • İzmir'de iki şoförün kavgası kamerada
    • Raco Dağı'na Türk bayrağı diken ÖSO militanı Rizeli çıktı!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 507 487 31 17
    Haber Scripti