Gaytancıoğlu: Fakıbaba, Şanlıurfa Bakanlığı mı kuruyor?

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Tarım Bakanlığında yapılan liyakatsız atamaları Meclis gündemine taşıdı.

Kamuoyunda ve basında yer alan haberlere göre partili, dost ve akraba ilişkileri dikkate alınarak; bakanlığın birçok birimine atama yapıldığını ifade eden CHP’li Gaytancıoğlu, iddia edilen bu atamalarda hangi liyakat kurallarının esas alındığını Tarım Bakanına sordu.

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CHP Genel Başkan Başdanışmanı Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, “devleti var eden adalettir ve liyakattir. Yani işi ehline vermek demektir, adalet budur aynı zamanda. İşi ehline vermek yöneticilerin asli görevlerinden biri olmalıdır. Her bir kurum devletin bir organı ise, her bir kurum devletin varlığı için çalışıyor ise, siz bu kurumu kendi şirketiniz gibi keyfi yönetemezsiniz, yönetmemelisiniz” ifadelerinde bulundu.

Toprak Mahsulleri Ofisi şirketine atanan yönetim kurulu üyelerini, Et Süt Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne, Personel Genel Müdürlüğüne, Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne vekaleten, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğüne, Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yapılan atamaları bakana yazılı olarak yanıtlanması istemiyle soran CHP’li Gaytancıoğlu, “yüzlerce işsiz tarım ve ilgili yan dal mezunları varken; bu durumu görmezden gelmek ve keyfi hareket etmek vicdanları yaralıyor” dedi.