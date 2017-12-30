  • BIST 115.333
  • Altın 158,855
  • Dolar 3,7824
  • Euro 4,5472
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 12 °C
30.12.2017 16:30

Gasp çetesine ikinci dalga operasyon yapıldı

»
Gasp çetesine ikinci dalga operasyon yapıldı
Şırnak'tan gelen kuyumcu Erkam E.’nin aracının önünü keserek silahla tehditle  2 milyon 200 bin dolarını gasp eden çeteye ikinci dalga operasyon düzenlendi.

Ali AKSOYER / İSTANBUL (DHA) - İkisi kadın 7 şüphelinin daha gözaltına alındığı operasyonda yaklaşık 100 bin lira ve tabancalar  ele geçirildi. Gasp çetesine daha önce yapılan operasyonda da 7 kişi gözaltına alınmıştı.

2 MİLYON 200 BİN DOLAR GASP ETMİŞLERDİ

İstanbul Polisi, altın almaya gelen Erkam E. İsimli kuyumcunun aracının önü keserek 2 milyon 200 bin dolarını gasp eden çeteye yürüttüğü soruşturma ilk operasyonu 26 Ağustos’ta düzenlemişti. Operasyon kapsamında ikisi kadın 7 şüpheliyi gözaltına alınırken, 673 bin lira ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirilmişti.


ÇETEYE İKİNCİ OPERASYON YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri, gasp çetesiyle ilişkisi olan şüphelileri tespit etmek için özel ekip kurdu. Yapılan çalışmalar sonucu gasp çetesiyle bağlantılı olan şüpheliler belirlenerek takibe alındı. Delillerin toplanmasının ardından daha önceden belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda Şişli, Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde 11 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda aralarında iki kadının da bulunduğu 7 kişi daha gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, 86 bin 900 Türk lirası, bin 900 dolarla birlikte 5 tabanca, ve şüphelilere ait sahte kimlikler ele geçirildi.

SUÇ MAKİNELERİ SAHTE KİMLİKLE DOLAŞMIŞ

Gözaltına alınan şüpheliler Ç.Ç., İ.Ö., R.Y., G.Ç., O.T., ile Sedef K. ve Gülbahar B.'nin sorguları Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerden bazılarının daha önceden suç kaydı bulunduğu ve mahkemeler tarafından arandığı tespit edildi. Polisteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüyheliler adliyeye sevk edildi.  Şüphelilerden Sedef G. ile İ.Ö. serbest bırakılırken  diğer 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bodrum'da tıkanan rögara işçilerden ilginç müdahale30 Aralık 2017 Cumartesi 12:53
  • Cem Uzan'a büyük şok!30 Aralık 2017 Cumartesi 12:49
  • Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı'ndan Ecevit'e hakaret30 Aralık 2017 Cumartesi 12:41
  • AHBAP üyeleri, Van'da temizlik işçileriyle çöp topladı30 Aralık 2017 Cumartesi 12:31
  • Zıplaya zıplaya tarihi çökerttiler: Zarar büyük30 Aralık 2017 Cumartesi 12:21
  • İstanbul'da korkunç olay: Baba ile oğlu...30 Aralık 2017 Cumartesi 12:15
  • Komşusunu yaralayıp, intihar etti30 Aralık 2017 Cumartesi 11:59
  • İşte BTK'nın ByLock mağdurları raporu30 Aralık 2017 Cumartesi 11:31
  • Böyle yakalandılar!30 Aralık 2017 Cumartesi 10:53
  • İlber Ortaylı'dan Fahrettin Paşa çıkışı: Gerizekalılar30 Aralık 2017 Cumartesi 10:01
    • FOTO GALERİ
    • Kılıçdaroğlu, şehit babasını ziyaret etti
    • Kılıçdaroğlu CHP Adana İl Kongresi'ne katıldı
    • Ayder Yaylası'nda kış güzelliği
    VİDEO GALERİ
    • İstanbul'da korkunç kaza: Baba ile oğlu enkaz altında kaldı
    • Kadın- erkek birlikte zikir yapıp, sosyal medyada paylaştılar
    • Pantolon silkelemede son nokta! Paylaşım rekoru kırıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti