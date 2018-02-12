Garry Rodrigues, formuyla dikkat çekiyor

Galatasaray'ın Yeşil Burunlu futbolcusu Garry Rodrigues, form durumuyla dikkat çekiyor.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Sarı-kırmızılılar, maça hızlı başlarken 38 dakikada 3 gol buldu. Garry Rodrigues, ligdeki son 5 maçında 5 gole doğrudan katkı sağladı!

Ligin 17. haftasında Göztepe maçında Bafetimbi Gomis'in asistinde gol atan Rodrigues, skoru 1-1'e getirmişti. Rodrigues, zorlu Kayserispor deplasmanında da erken sahne aldı. 27 yaşındaki futbolcu, 12. dakikada Eren Derdiyok'un golünün hazırlayıcısı oldu.

Mücadelenin son anlarında Kayserispor'un baskı kurduğu dakikalarda yine öne çıkan Rodrigues, kontratak sonunda attığı golle takımını rahatlatırken 3 puanın da mimarı oldu. Rodrigues Osmanlıspor'la oynanan mücadelede de yine son anlarda sahne aldı. Gomis'in 88. dakikada attığı golün hazırlayıcısı olan yıldız futbolcu, bugün de Gomis'in iki golünde katkı sağlayan isimdi.

Öte yandan Gomis ile Rodrigues arasındaki uyum da dikkat çekti. Ligin ikinci haftasındaki Osmanlıspor maçında Gomis gol atmış, Rodrigues hazırlayan olmuştu. Bu ikili, Antalyaspor deplasmanında da yine sahne almıştı. 1-1 sonuçlanan maçta Galatasaray'ın tek golü Gomis'ten gelirken asisti Rodrigues yapmıştı. Gomis'in Göztepe maçında attığı golün de hazırlayıcısıydı.