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22.01.2018 16:10

Gardiyanlar ülke genelinde greve başladı

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Gardiyanlar ülke genelinde greve başladı
Fransa'da cezaevi gardiyanları ülkedeki aşırı kalabalık cezaevlerindeki personel yetersizliği ve gardiyanlara yönelik şiddet olayları nedeniyle ülke genelinde grev başlattı.

Fransa'da hafta sonu hükümetin bu yıl için 100, 2022'de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görev süresi sona ermeden önce de 1000 yeni gardiyanı işe alma yönündeki teklifinin sendikalar tarafından reddedimesiyle birlikte Fransız infaz koruma memurları ülke genelinde grev başlattı.

Ülkede yaklaşık 78.000 mahkuma 188 ayrı cezaevinde görevli 28.000 gardiyan düşüyor.

ADALET BAKANINDAN SENDİKA LİDERLERİ İLE ACİL OLARAK GÖRÜŞME TALEBİ

Adalet Bakanı Nicole Belloubet, krizi sonlandırmak için sendika liderleriyle acil toplantı talep ederken gardiyanlar çeşitli cezaevlerinin önünde lastik ve tahta paletleri yaktı.

​Bazı cezaevleri önünde grevci gardiyanlarla güvenlik güçleri arasında arbedeler yaşandı.

'BİR GARDİYANI 100-150 MAHKUMDAN SORUMLU TUTUP SADECE DÜDÜK VEREMEZSİNİZ'

Force Ouvriere (FO) sendikasından Yoan Karar CNews'e yaptığı açıklamada "Ölmeye giden askerler gibi kullanılmayacağız. (Taleplerimizden) Tek bir santim geri çekilmeyeceğiz" dedi.

FO sendikası gardiyanlara daha yüksek ücret verilmesini ve hızlı şekilde 2400 gardiyanın işe alınmasını talep ediyor.

Sendika temsilcisi olan 13 yıldır gardiyanlık yapan Karar "Bir gardiyanı 100-150 mahkumdan sorumlu tutup ona sadece düdük veremezsiniz" diyerek gardiyanların elektirikli şok tabancası ile silahlandırılmasını istedi.

FO'nun yanı sıra CGT ve Ufap-Unsa Adalet Sendikası da greve destek veriyor.

HÜKÜMET EN TEHLİKELİ MAHKUMLARI AYIRMAYI DA TEKLİF ETTİ

Fransa'daki cezaevinde isyan çıktı: 120'den fazla mahkum hücrelerine dönmeyi reddediyor
Ülkede geçen hafta bir dizi farklı cezaevinde bazı mahkumlar gardiyanlara yönelik saldırılarda bulunmuş ve saldırılarda yaralanan gardiyanlar olmuştu.
2000 yılında Tunus'ta 21 kişiyi öldürmekten suçlu bulunan bir mahkumun bir makasla gardiyanları yaralaması üzerine eylemler başlamıştı.

Avrupa'da en fazla cezaevinde mahkum olan ülkelerden birisi de Fransa.  Fransa'da 1970'den bu yana cezaevlerindeki mahkum sayısı 2 kattan fazla arttı.

Hafta sonu Fransız hükümeti ülkedeki en tehlikeli mahkumları geri kalan 78.000 mahkumdan ayrı bir yerde tutma teklifi de yaptı.

Cumhurbaşkanı Macron bu ay başında yaptığı açıklamada daha önce sözü verilen binlerce yeni cezaevi hücresi inşa edilmesinin şubatta sunacakları plan çerçevesinde daha da artabileceğini belirtmişti.

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