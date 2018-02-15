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15.02.2018 19:35

Garajda 20 gündür mahsur kedi, savcılık izni ile kurtarıldı

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Garajda 20 gündür mahsur kedi, savcılık izni ile kurtarıldı
Yalova’da garaj olarak kullanılan bir dükkânda 20 gündür mahsur olan kedi, savcının talimat vermesiyle polis nezaretinde çilingir tarafından kapı açılarak kurtarıldı.

Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA, (DHA)-  Yalova’da Süleymanbey Mahallesi Tükenmez Sokak Ateş Apartmanı’nın zemin katında bulunan dükkânda mahsur kalan kedi, mahalle halkını seferber etti.

Kediyi kurtarmak için her yolu denediklerini söyleyen mahalleli, özel mülk olması nedeniyle içinde lüks bir aracın park edildiği dükkânın kapısını açma girişiminde bulunamadı. Konuya duyarlı yaklaşan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ise gereken girişimleri yapacağını, sorunun savcılık kararıyla aşılabileceğini açıkladı.

Başkan Salman’ın bu açıklamasının ardından Yalova Cumhuriyet Savcılığı kedinin kurtarılması için kapının açılması yönünde talimat verdi. Talimat üzerine dükkanın kilitli kapısı Emniyet Müdürlüğü ekipleri nezaretinde çilingir tarafından açıldı.

Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı kurtarma grişiminde bulunduğu yerden çıkarılan kedi, hayvan albulansı ile barınağa götürüldü. Kedinin burada sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra doğal ortama bırakılacağı bildirildi.

Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güner, konuya ilişkin açıklamasında, “Burada mahsur olan kedi belediye çalışanlarımız ve mahalle sakinleri tarafından fark edilmiş, 20 gündür beslenmesi yapılmıştır. Gerekli mercilere bildirilmesinin ardından sorun ancak bugün savcılık talimatıyla çözülmüştür. Kedi, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz veterineri tarafından alınarak rehabilite edilmek üzere müdürlüğümüze götürülmüştür. Emeği bulunan herkese teşekkür ederim” dedi.

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