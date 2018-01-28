Game of Thrones 8. sezon yayın tarihi belli oldu

Dizide Arya Stark karakterini canlandıran Maisie Williams tarafından yapılan açıklamaya göre dizinin 8.sezonu Nisan 2019’da yayına girecek.
Maisie yaptığı açıklamada; “Aralık ayında çekimlerimizi bitirdik. İlk bölüm, Nisan 2019’da yayınlanacak. 8.Sezonun her anlamıyla hazırlanması 4 ayı bulacak. Özellikle montaj işlemi, oldukça meşakkatli. Acele etmenizi istemeyiz. Bu son sezonun yeteneklerimizi ve yapabileceklerimizi gösterdiğimiz bir sezon olmasını istiyoruz. ” ifadelerini kullandı.
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