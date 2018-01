Game of Thrones 8. sezon yayın tarihi belli oldu

Game of Thrones hayranlarının merakla beklediği haber geldi. Geçtiğimiz yıl 28 Ağustos’ta 7. sezonunun finalini yapan Game of Thrones’un 8. Sezon başlangıç tarihini Game of Thrones oyuncusu verdi.

Dizide Arya Stark karakterini canlandıran Maisie Williams tarafından yapılan açıklamaya göre dizinin 8.sezonu Nisan 2019’da yayına girecek. Maisie yaptığı açıklamada; “Aralık ayında çekimlerimizi bitirdik. İlk bölüm, Nisan 2019’da yayınlanacak. 8.Sezonun her anlamıyla hazırlanması 4 ayı bulacak. Özellikle montaj işlemi, oldukça meşakkatli. Acele etmenizi istemeyiz. Bu son sezonun yeteneklerimizi ve yapabileceklerimizi gösterdiğimiz bir sezon olmasını istiyoruz. ” ifadelerini kullandı.