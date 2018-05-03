Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...
Yeni Zelanda'daki Christchurch kentinde büyük bir skandal yaşandı. Ülkenin gündemine oturan olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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