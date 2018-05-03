Ofis ortasında bir anda soyunmaya başlayıp...

Yeni Zelanda'daki Christchurch kentinde büyük bir skandal yaşandı. Ülkenin gündemine oturan olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bir sigorta şirketinde çalışan iki kişi mesai saati bitip ofis boşaldıktan sonra ilişkiye girmeye başladı. Ofis ışıklarını kapatmayı unutunca da yakayı ele verdiler. Yakalandıkları kişi ise hiç akıllarına gelmeyecek biri oldu. İşte ülke gündemine oturan skandal olayın detayları...