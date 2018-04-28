Cinsellik tarihine geçmiş 17 şaşırtıcı dünya rekoru

Bazısı doğuştan, bazısı çok çalışarak başarılmış bu rekorları öğrenince ağzınız açık kalacak.

1 En çok çırılçıplak koşan insan

Polis kayıtlarına göre, 1998 yılında Ann Arbor Michigan'da her yıl yapılan çıplak koşuya 1500 kişi katıldı.

