Cinsellik tarihine geçmiş 17 şaşırtıcı dünya rekoru

Bazısı doğuştan, bazısı çok çalışarak başarılmış bu rekorları öğrenince ağzınız açık kalacak.
1 En çok çırılçıplak koşan insan
Polis kayıtlarına göre, 1998 yılında Ann Arbor Michigan'da her yıl yapılan çıplak koşuya 1500 kişi katıldı.
Cinsellik tarihine geçmiş 17 şaşırtıcı dünya rekoru

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