Otostopla Türkiye'yi gezip doğacak çocuğuna öğüt topluyor

Üniversite öğrencisi Berker Işıldak (20), otostopla şehir şehir gezerek, gelecekte doğacak çocuğu için öğüt topluyor. Işıldak, topladığı öğütleri kitaplaştırarak, 18'inci yaş gününde çocuğuna hediye olarak vermeyi planlıyor.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- Kırklareli Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Berker Işıldak, otostopla Türkiye'yi gezerek, gelecekte doğmasını umduğu çocuğu için öğüt topluyor. Edirne'den başlayıp 16 şehir gezen ve tanıştığı insanlara küçük not kağıtlarına öğütler yazdıran Işıldak, şu ana kadar 2 bine yakın not kağıdının tükendiğini söyledi.