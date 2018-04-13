Otostopla Türkiye'yi gezip doğacak çocuğuna öğüt topluyor
Üniversite öğrencisi Berker Işıldak (20), otostopla şehir şehir gezerek, gelecekte doğacak çocuğu için öğüt topluyor. Işıldak, topladığı öğütleri kitaplaştırarak, 18'inci yaş gününde çocuğuna hediye olarak vermeyi planlıyor.
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Otostopla Türkiye'yi gezip doğacak çocuğuna öğüt topluyor
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