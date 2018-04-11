Genç kızın hostese verdiği ‘Yardım Edin’ notu korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Hostes olarak görev yapan Shelia Fedrick, uçuşlarında çoğu kez tuhaflıklarla karşılamış. Fedrick’in son uçuşunda başına gelen olay ise daha önce hiç yaşanmamıştı.
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