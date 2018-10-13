Zeki çocuklar nasıl yetiştirilmeli? İşte 8 ipucu

Zeki çocukların yeteneklerinin erken yaşlardan itibaren geliştirilmesi gerekiyor. Peki zeki çocukların yeteneklerini geliştirirken mutlu olmalarını da sağlamanın yolları yok mu? İşte bazı ipuçları: