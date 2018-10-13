Zeki çocuklar nasıl yetiştirilmeli? İşte 8 ipucu

Zeki çocukların yeteneklerinin erken yaşlardan itibaren geliştirilmesi gerekiyor. Peki zeki çocukların yeteneklerini geliştirirken mutlu olmalarını da sağlamanın yolları yok mu? İşte bazı ipuçları:
1) Çocuğunuzun farklı deneyimler yaşamasını sağlayın

Yüksek zekalı çocuklar motivasyonlarını korumak için genellikle yeniliğe ihtiyaç duyarlar.

Yeni hayat tecrübeleri edinmelerini sağlamak çocukların zorluklarla başa çıkabilmesi için gerekli olan bireysel güvenini geliştirir.
Zeki çocuklar nasıl yetiştirilmeli? İşte 8 ipucu

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