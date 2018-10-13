Zeki çocuklar nasıl yetiştirilmeli? İşte 8 ipucu
Zeki çocukların yeteneklerinin erken yaşlardan itibaren geliştirilmesi gerekiyor. Peki zeki çocukların yeteneklerini geliştirirken mutlu olmalarını da sağlamanın yolları yok mu? İşte bazı ipuçları:
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