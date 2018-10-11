Bir bu eksikti! Vajina dekolteleri satışa çıktı

Bu zamana kadar en tuhafını gördüğünüzü düşünüyorsanız, tekrar düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Çünkü moda trendleri bizi her gün şaşırtmaya devam ediyor. Tıpkı şimdi okuyacağınız vajina dekolteleri gibi.