Bir bu eksikti! Vajina dekolteleri satışa çıktı

Bu zamana kadar en tuhafını gördüğünüzü düşünüyorsanız, tekrar düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Çünkü moda trendleri bizi her gün şaşırtmaya devam ediyor. Tıpkı şimdi okuyacağınız vajina dekolteleri gibi.
Aslında geçmişten bu yana vajinası doğal olarak deve toynağı görünümünde olan kadınlar, çeşitli yöntemlerle bu görüntüyü saklamaya çalışıyorlardı ancak zaman içinde değişen güzellik algısı vajina dekoltesinin de artık moda olmasında sebep oldu.
Bir bu eksikti! Vajina dekolteleri satışa çıktı

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