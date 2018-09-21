Haftanın en komik tweetleri

Yaptıkları tespit ve benzetmelerle Twitter alemi yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. İşte bu hafta atılan tweetlerden sizin için seçtiklerimiz.
Haftanın en komik tweetleri

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