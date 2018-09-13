43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi, rekor kırdı

Denizli'de başlattığı yemek yeme yarışmalarıyla adından söz ettiren Çöp Şişçi Mehmet Kaya, dün düzenlediği yarışmada yeni bir rekortmen çıkardı.
İSTANBUL,(DHA) - 43 kilo olan kadın yarışmacı Mihriban Kadap düzenlenen Denizli Ortaklar Çöp Şiş yarışmasında, 290 çöp şiş yiyerek yeni bir rekora imza attı.
43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi, rekor kırdı

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