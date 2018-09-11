Karnına ağaç dalı saplanan karaca tedaviye alındı
Bartın'ın Ulus ilçesinde, ormanlık alanda karnına ağaç dalı saplanması sonucu yaralanan karaca, tedaviye alındı.
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Karnına ağaç dalı saplanan karaca tedaviye alındı
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