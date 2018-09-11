Karnına ağaç dalı saplanan karaca tedaviye alındı

Bartın'ın Ulus ilçesinde, ormanlık alanda karnına ağaç dalı saplanması sonucu yaralanan karaca, tedaviye alındı.
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- Ulus'a bağlı Kumluca Beldesi Sarıkaya mevkiinde ormanlık alanda karın bölgesinde yara olan karacayı bitkin halde bulan köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.
Karnına ağaç dalı saplanan karaca tedaviye alındı

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