60 binden eden soru: Hangi 2 hayvan avlanırken iş birliği yapar?

Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat mühendisliği son sınıf öğrencisi Umut Ulaş Tarhan, "Hangi iki hayvanın avlanırken işbirliği yaptıkları gözlemlenmiştir? " sorusunda elenerek hayallerine veda etti.