Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Rusya'da yaşayan 35 yaşındaki moda tasarımcısı Erika Bykov, estetik ameliyata girdi. Narkozun etkisindeyken doktorunun tecavüzüne uğradı...
Rusya'da yaşayan 35 yaşındaki moda tasarımcısı Erika Bykov, estetik ameliyata girdi.
Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

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