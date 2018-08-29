-
Ameliyata girdi, tecavüze uğradı
-
Anaokulu öğretmenini bu sebeple işten kovdular!
-
Solaryumda 1 gün geçiren adam ne hale geldi!
-
İntihardan kurtarıldı, yeni yüzüyle yeni hayatına başladı
-
3 yaşındaki kız zekasıyla Albert Einstein'i geçti
-
Keşiş okulundan çıktı, yaşadığı değişim olay yarattı
-
Bilim insanları bekarlığın 10 nedenini açıkladı
-
6 maddede Starbucks çalışanlarının sevmediği müşteri tipleri
-
Kim Milyoner Olmak İster'de, ilk soruda elenen 12 yarışmacı
-
Twitter'ı sallayan görüntü! Hızla giden otomobil deveye çarptı