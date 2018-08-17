İntihardan kurtarıldı, yeni yüzüyle yeni hayatına başladı

22 yaşındaki Katie Stubblefield'ın yüz nakli olmak zorunda bırakan durum sevgilisi tarafından aldatıldığını öğrendikten sonra av tüfeğiyle intihar etmesi.
17 yaşındayken intihar eden Katie, yüzüne ateş ederek intihar etmeye çalıştı. Zorlu ameliyatlar sonrası hayata döndürülmesi başarılsa da onu eski görünüşüne kavuşturmak imkansızdı.
İntihardan kurtarıldı, yeni yüzüyle yeni hayatına başladı

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