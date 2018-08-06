Yüksekova’ya Fransız gelin

Hakkari'de doğup, büyüyen Mehmet Ataş (26), İstanbul'da üniversite okurken, tanıştığı Fransız Angeligue Manvellaile (26) ile memleketi Yüksekova'da dünyaevine girdi.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - Bölgenin gelenek ve göreneklerine göre yapılan düğünde, Fransız gelinin akrabaları da yöresel kıyafetler giyerek, halay çekti.



İstanbul'a tatil için gelen Fransız sosyolog Angeligue Manvellaile ile İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okuyan Hakkarili Mehmet Ataş, 2015 yılında tanıştı. Bir süre sonra sevgili olan çift, yaklaşık 3 yıllık beraberliğin ardından evlenme kararı aldı.