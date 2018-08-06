Yüksekova’ya Fransız gelin
Hakkari'de doğup, büyüyen Mehmet Ataş (26), İstanbul'da üniversite okurken, tanıştığı Fransız Angeligue Manvellaile (26) ile memleketi Yüksekova'da dünyaevine girdi.
Çok Görüntülenenler
-
Yüksekova’ya Fransız gelin
-
Geçmişten günümüze kaybolmuş 10 meslek
-
Dünya'nın gözde bekarları arasında; servetini böyle harcıyor
-
TC Kimlik numarasının sırrı
-
Öz kardeşi olmadığını öğrenince yazdığı mektup sosyal medyayı sarstı
-
Arkadaşlarla yaşanılan komik anlarla ilgili en iyi tweetler
-
Hamam böceklerini uzak tutacak 5 yöntem
-
Uçakta uyudu, cinsel saldırıya uğradı!
-
Tayvanlı sanatçıdan inanılmaz minyatürler
-
Yiyecekler hakkında şaşırtan bilgiler