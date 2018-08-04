Dünya'nın gözde bekarları arasında; servetini böyle harcıyor

Dünyanın en gözde bekarları arasına ismini yazdıran Dubai Prensi ve Dubai Yürütme Kurulu Başkanı Şeyh Hamdan bin Muhammed bin Raşit el Maktum paylaştığı fotoğraflarla benzersiz hayatını gözler önüne seriyor.