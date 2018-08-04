Dünya'nın gözde bekarları arasında; servetini böyle harcıyor
Dünyanın en gözde bekarları arasına ismini yazdıran Dubai Prensi ve Dubai Yürütme Kurulu Başkanı Şeyh Hamdan bin Muhammed bin Raşit el Maktum paylaştığı fotoğraflarla benzersiz hayatını gözler önüne seriyor.
Çok Görüntülenenler
-
Dünya'nın gözde bekarları arasında; servetini böyle harcıyor
-
TC Kimlik numarasının sırrı
-
Öz kardeşi olmadığını öğrenince yazdığı mektup sosyal medyayı sarstı
-
Arkadaşlarla yaşanılan komik anlarla ilgili en iyi tweetler
-
Hamam böceklerini uzak tutacak 5 yöntem
-
Uçakta uyudu, cinsel saldırıya uğradı!
-
Tayvanlı sanatçıdan inanılmaz minyatürler
-
Yiyecekler hakkında şaşırtan bilgiler
-
Görenleri şoke eden iki yüzlü bebek!
-
Sevgilisini öldürdükten sonra beynini yedi