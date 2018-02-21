21 Şubat 2018
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Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri sosyal medyayı salladı
Bayern Münih'in sahasında Beşiktaş'ı 5-0 yenmesinin ardından sosyal medyada capsler patladı.
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