Ronaldo göz yaşlarına boğuldu!
Juventus formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Cristiano Ronaldo, 29. dakikada gördüğü kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
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