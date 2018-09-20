Ronaldo göz yaşlarına boğuldu!

Juventus formasıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Cristiano Ronaldo, 29. dakikada gördüğü kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Valencia'yla karşılaşan Juventus'ta Cristiano Ronaldo 29. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Ronaldo göz yaşlarına boğuldu!

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