Ali Koç dünya gündeminde birinci sırada

Fenerbahçeli taraftarlar, son günlerde yaşananlar nedeniyle bazı kesimler tarafından eleştirilen Başkan Ali Koç'a destek amacıyla Twitter'da kampanya başlattı.

Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık serüvenine son vererek sarı lacivertli camianın yeni başkanı olan Ali Koç, göreve geldiği günden itibaren büyük bir desteği de arkasına aldı.

