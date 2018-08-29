Ali Koç dünya gündeminde birinci sırada
Fenerbahçeli taraftarlar, son günlerde yaşananlar nedeniyle bazı kesimler tarafından eleştirilen Başkan Ali Koç'a destek amacıyla Twitter'da kampanya başlattı.
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