Muharrem İnce'nin Konya mitinginden kareler

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Konya'da vatandaşlara seslendi.
Muharrem İnce'nin Konya mitinginden kareler

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