Muharrem İnce'nin Ereğli mitinginde coşkulu kalabalık

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Muharrem İnce, Konya'nın Ereğli İlçesinde vatandaşlara hitap etti.
Muharrem İnce'nin Ereğli mitinginde coşkulu kalabalık
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