Antalya sokaklarında Muharrem İnce izdihamı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Tv'den canlı yayınlanan Halkın Arenası programına katıldı. İnce'nin canlı yayına katılacağı Muratpaşa sokaklarında izdiham yaşandı.
Antalya sokaklarında Muharrem İnce izdihamı
İlgili Haber: İnce mitinglerde en çok etkilendiği kenti açıkladı

Çok Görüntülenenler

Siyaset