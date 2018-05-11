Antalya sokaklarında Muharrem İnce izdihamı
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Halk Tv'den canlı yayınlanan Halkın Arenası programına katıldı. İnce'nin canlı yayına katılacağı Muratpaşa sokaklarında izdiham yaşandı.
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