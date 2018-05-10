Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginden kareler

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Hakkari'de düzenlediği mitingde konuştu.
Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginden kareler
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