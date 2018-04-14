Kılıçdaroğlu Hatay'da muhtarlarla buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da bölgenin muhtarlarıya akşam yemeğinde buluştu.
Kılıçdaroğlu Hatay'da muhtarlarla buluştu

Çok Görüntülenenler

Siyaset