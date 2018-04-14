Kılıçdaroğlu, toplu açılış törenine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği toplu açılış törenine katıldı. Törende Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Milletvekilleri, Parti Meclisi Üyeleri de yer aldı.
Kılıçdaroğlu, toplu açılış törenine katıldı

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