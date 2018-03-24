Kılıçdaroğlu'ndan Zonguldak Belediyesi'ne ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir'i makamında ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu'ndan Zonguldak Belediyesi'ne ziyaret

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