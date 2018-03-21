Şeker-İş Sendikası, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. Görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da hazır bulundu.
Şeker-İş Sendikası, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Çok Görüntülenenler

Siyaset