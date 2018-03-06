CHP PM üyesi Yavuz Karan'a son görev

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Üyesi Yavuz Karan için Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kılınan cenaze namazına katıldı.

Ofisinde kalp krizi geçiren, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan CHP PM üyesi ve Trabzon İl eski Başkanı Yavuz Karan için Akçaabat ilçesindeki Kavaklırahman Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.