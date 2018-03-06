CHP PM üyesi Yavuz Karan'a son görev
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi Üyesi Yavuz Karan için Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kılınan cenaze namazına katıldı.
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