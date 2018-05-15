Cansu Taşkın sezonu açtı

Manken Cansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtı. Taşkın, bu fotoğraflarını yoruma kapattı. Ünlü mankenin bu pozları binlerce beğeni aldı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Cansu Taşkın tatil için Alaçatı'yı tercih etti.