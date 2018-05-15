Cansu Taşkın sezonu açtı
Manken Cansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtı. Taşkın, bu fotoğraflarını yoruma kapattı. Ünlü mankenin bu pozları binlerce beğeni aldı.
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