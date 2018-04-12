Akalın: Taksit öde öde bittim artık!
Demet Akalın önceki gün Bebek’teki bir mağazanın balkonunda yakın dostları ile birlikte otururken görüntülendi.
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Akalın: Taksit öde öde bittim artık!
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