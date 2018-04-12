Akalın: Taksit öde öde bittim artık!

Demet Akalın önceki gün Bebek’teki bir mağazanın balkonunda yakın dostları ile birlikte otururken görüntülendi.
Demet Akalın önceki gün Bebek’teki bir mağazanın balkonunda yakın dostları ile birlikte otururken görüntülendi.
Akalın: Taksit öde öde bittim artık!

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