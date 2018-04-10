Ünlü oyuncunun çiftlik hayatı!

Oyuncu Burak Hakkı, oğlu doğduktan sonra tarıma merak sardı. Burak Hakkı, Saroz Körfezi’ndeki çiftliğinde organik tarım yapıyor. Tarıma olan ilgisini ve bahçesini anlatan ünlü oyuncu 'Burada birçok şey yetişiyor. Toprakla uğraşmak beni dinlendiriyor' dedi
Şehrin gürültüsünden kaçıp kendini doğaya atan ünlü isimlere bir yenisi daha eklendi. Oyuncu Burak Hakkı da oğlu doğduktan sonra tarıma merak sardı. Ünlü isim Saroz Körfezi’ndeki çiftliğinde organik tarım yapıyor.
Ünlü oyuncunun çiftlik hayatı!

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