Ünlü oyuncunun çiftlik hayatı!
Oyuncu Burak Hakkı, oğlu doğduktan sonra tarıma merak sardı. Burak Hakkı, Saroz Körfezi’ndeki çiftliğinde organik tarım yapıyor. Tarıma olan ilgisini ve bahçesini anlatan ünlü oyuncu 'Burada birçok şey yetişiyor. Toprakla uğraşmak beni dinlendiriyor' dedi
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