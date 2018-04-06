Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

12 senedir rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş rolüyle izlediğimiz genç oyuncu Yüsra Geyik, sosyal medyada başka bir profil çiziyor.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.