Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor
12 senedir rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş rolüyle izlediğimiz genç oyuncu Yüsra Geyik, sosyal medyada başka bir profil çiziyor.
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