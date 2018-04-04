'3 yıl boyunca Cüneyt'in yemeklerine ilaç koyduk'

Ünlü yapımcı Türker İnanoğlu çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
Yapımcı Türker İnanoğlu, HT Magazin'den Bülent İpek'e verdiği röportajda çok konuşulacak açıklamalara imza attı. İnanoğlu, Cüneyt Arkın hakkında bilinmeyen gerçeği de yıllar sonra açıkladı.
'3 yıl boyunca Cüneyt'in yemeklerine ilaç koyduk'

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