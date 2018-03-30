Efsane Hollywood yıldızı tanınmaz halde
2000 yapımı 'Gladiator' (Gladyatör) filmiyle hafızalara kazınan Russell Crowe'un son hali şaşkınlık yarattı...
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Efsane Hollywood yıldızı tanınmaz halde
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