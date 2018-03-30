Efsane Hollywood yıldızı tanınmaz halde

2000 yapımı 'Gladiator' (Gladyatör) filmiyle hafızalara kazınan Russell Crowe'un son hali şaşkınlık yarattı...
Sydney'de ailesiyle vakit geçiren Oscar ödüllü aktör Russell Crowe'un çok kilo aldığı görüldü.
Efsane Hollywood yıldızı tanınmaz halde

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