Ünlü oyuncunun çıplak fotoğrafları çalındı
Almanya'nın en popüler oyuncularından biri olan Türkiye doğumlu Sıla Şahin, siber saldırıya maruz kalan ünlü isimler arasına katıldı.
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