Ünlü oyuncunun çıplak fotoğrafları çalındı

Almanya'nın en popüler oyuncularından biri olan Türkiye doğumlu Sıla Şahin, siber saldırıya maruz kalan ünlü isimler arasına katıldı.
Alman Bild gazetesi, 32 yaşındaki Şahin'in uygunsuz fotoğraflarının internete sızdırıldığını açıkladı. Olay üzerine harekete geçen Şahin, avukatına talimat verdi.
Ünlü oyuncunun çıplak fotoğrafları çalındı

Çok Görüntülenenler

Magazin