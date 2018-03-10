La Casa de Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero'dan cesur pozlar

İspanyol dizi La Casa De Papel'in Tokyo'su Ursula Corbero, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor

Son zamanların en çok konuşulan dizilerinden La Casa de Papel'in hırçın Tokyo'suna hayat veren İspanyol oyuncu Ursula Corbero Instagram paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.