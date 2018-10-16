Miss Earth 2018 güzelleri belli oldu

Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen 2018 Miss Earth (Yeryüzü Güzeli) yarışmacıları geçtiğimiz günlerde basına tanıtıldı.

Çevre ve doğal yaşamın korunması ve insani sorunlara dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenlenen yarışma, bu yıl Filipinler'in Manila kentinde olacak!