Yasemin Özilhan bakışları üzerine topladı

Stiliyle her zaman ön plana çıkan cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Yasemin Özilhan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

İki çocuk annesi olmasına rağmen düzgün fiziği ve fit görünümüyle dikkati çeken Yasemin Özilhan, tarz giyimiyle tüm bakışları üzerine toplamayı başardı.