Lea Michele dekoltesinin azizliğine uğradı
ABD'li oyuncu Lea Michele, derin dekolteli elbisesi ile katıldığı etkinliğe damgasını vurdu.
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