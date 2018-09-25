Türk oyuncular kategorisinde zirvede o var!

Dünyanın büyük sinema veri tabanı IMDB’nin listesinde bu hafta Türk oyuncular arasında zirveye çıkan isim belli oldu.

IMDB’nin ismi en çok aranan ve forumlarda hakkında en çok konuşulan oyunculardan oluşan Starmetre listesinde, bu hafta zirvedeki isim belli oldu.

