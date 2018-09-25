Milano Moda Haftası'na ünlü modeller damga vurdu

Dünyanın en popüler mankenlerinden Gigi Hadid ve Kendall Jenner, İtalya'da Milano Moda Haftası kapsamında defileye çıktı. İşte defileye damga vuran anlar..

19-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Milano Moda Haftası'nda podyuma çıkan Gigi Hadid, defilenin en çok konuşulanlarından biri oldu. Hadid, kabarık gelinliğiyle meslektaşlarını gölgede bırakırken desenli çorabı ve uzun duvağıyla gecenin en çok ilgi çeken tasarımı olan parçayı taşıyan 23 yaşındaki model, izleyicileri adeta büyüledi.

