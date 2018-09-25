Milano Moda Haftası'na ünlü modeller damga vurdu
Dünyanın en popüler mankenlerinden Gigi Hadid ve Kendall Jenner, İtalya'da Milano Moda Haftası kapsamında defileye çıktı. İşte defileye damga vuran anlar..
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