Fotoğraflarla Falling Stars akımı
Kısa bir süre önce ortaya çıkan ve sosyal medyayı sallayan Falling Stars yani Kayan Yıldızlar akımı Türkiye'ye de sıçradı.
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Fotoğraflarla Falling Stars akımı
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