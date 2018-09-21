Victoria Secret'ın yeni gözdesi: Taylor Hill

İç çamaşırlarıyla dünya çapında üne kavuşan Victoria Secret isimli marka modelleri arasına Taylor Hill'i de ekledi.
Victoria Secret instagram'dan yeni meleğini duyurdu.
Victoria Secret'ın yeni gözdesi: Taylor Hill

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