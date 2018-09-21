Ünlü model Katrina Maria'nın hayali gerçek oldu

Manchester United taraftarı olan ünlü model Katrina Maria, geçtiğimiz sezon takımına dair büyük bir hayalini gerçeğe dönüştürdü.
Sosyal medyanın tanınan simalarından Katrina Maria, en çok futbol sevgisi ile gündeme geliyor.
Ünlü model Katrina Maria'nın hayali gerçek oldu

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