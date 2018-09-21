Berrak Tüzünataç'ın görüntüsü korkuttu

Oyuncu Berrak Tüzünataç'ın son paylaştığı fotoğraf, takipçilerini korkuttu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çeken Berrak Tüzünataç'ın son paylaşımları, takipçilerini korkuttu.
Berrak Tüzünataç'ın görüntüsü korkuttu

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